Nächtliche Sanierung der B3 bei Mauthausen startet

Am Freitag und Samstag wird die Brücke saniert.

Zur Vorbereitung der Pfeilerertüchtigung werden an der Donaubrücke Mauthausen letzte Schadstellen im Stahlfachwerk saniert. Die Arbeiten finden in zwei Nächten (24.–26. April) statt, jeweils von 20.00 bis 05.00 Uhr, bei Schlechtwetter eine Woche später. Die B3 bleibt dabei je Richtung einstreifig befahrbar. "Mit gezielten Nachtarbeiten halten wir die Verkehrsbeeinträchtigung so gering wie möglich", so Günther Steinkellner.

