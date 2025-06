NEOS Oberösterreich und Linz gaben sich Regelwerk für Einsatz von KI

Aufruf an alle Fraktionen, sich der Selbstverpflichtung für verantwortungsvollen Umgang anzuschließen.

Linz. NEOS Oberösterreich und Linz haben sich ein Regelwerk für den Einsatz von KI in der politischen Arbeit gegeben. In einer verbindlichen Selbstverpflichtung wurden Standards für den Einsatz von Tools wie ChatGPT, Copilot & Co formuliert sowie eine KI-Charta mit ethischen Leitlinien festgeschrieben, hieß es in den Unterlagen der Pressekonferenz am Mittwoch.

In den Nutzungsrichtlinien sind u.a. auch die Schulungspflicht für Mandatarinnen, Mandatare und Mitarbeitende sowie das Verbot sensibler Datenverarbeitung auf offenen Plattformen enthalten. Jährlich sollen in einem Transparenzbericht die eingesetzten Tools und Zwecke veröffentlicht werden.

Weiters haben die Pinken alle Fraktionen in Linz und im Landtag eingeladen, sich dieser Selbstverpflichtung anzuschließen. Dazu werde am Donnerstag im Gemeinderat ein entsprechender Antrag eingebracht. Auf Landesebene will Klubobmann Felix Eypeltauer die Klubobleute der anderen Landtagsparteien in persönlichen Gesprächen davon überzeugen. "Ein verantwortungsvoller Umgang mit KI ist kein Nice-to-have - er ist im demokratiepolitischen Kontext absolut zentral", so Eypeltauer.