Simone Lugner: "Mein Chef wollte mich vergewaltigen"

Richard Lugners Witwe hat schon einiges erlebt - und leider nicht nur schöne Dinge. Mit oe24 spricht sie erstmals über einen Vorfall, der zwar schon länger zurückliegt, den sie aber dennoch nie vergessen wird

Zur Zeit eilt Simone Lugner von einem Gerichtstermin zum nächsten. Gerade erst wurde ein Mann, der Morddrohungen gegen sie ausstieß vom Vorwurf der "gefährlichen Drohung" freigesprochen. Am 11. Juni steht in Oberösterreich eine Verhandlung an, bei der Simone ein Lokal-Medium wegen Rufschädigung klagt und am 17. Juni muss sie sich im Prozess gegen die Lugner City wegen eines Autounfalls verantworten. Lugner steht den kommenden Verhandlungen positiv gegenüber und hofft auf ein Happy End - auch wenn sie der Vertrauen in unsere Justiz schon einmal fast verloren hätte.

Simone Lugner © Tischler ×

Versuchte Vergewaltigung

Der Vorfall liegt bereits etwas mehr 20 Jahre zurück. Damals machte Simone Lugner im Job eine schlimme Erfahrung mit einem Mann. "Mein damaliger Chef hat versucht, mich zu vergewaltigen", erzählt Simone exklusiv im oe24-Talk. Simone hatte allerdings Glück im Unglück. "Ich habe mich sehr heftig gewehrt und ihm zwischen die Beine geschlagen. So konnte ich mich von ihm losreißen", schildert sie ihr schlimmes Erlebnis. Was sie damals aber am meisten schmerzte war die Tatsache, dass sie sich vor allem von der Polizei im Stich gelassen fühlte - und das obwohl Lugner nicht das erste Opfer ihres Vorgesetzten war. "Es kam heraus, dass er es schon bei zwei anderen Kolleginnen ebenfalls probiert hat. Aber auch bei ihnen hat er es nicht geschafft. Ich war somit die dritte, der es das antun wollte. Da ich ihn aber abwehren konnte, war es rechtlich gesehen keine Vergewaltigung und die Polizei konnte nicht viel tun", so Simone.

Simone Lugner mit Schwester Sonja und Mama Eva © Tischler ×

Ihr damaliger Arbeitgeber hingegen reagierte vorbildlich. "Der Betrieb hat ihn damals sofort entlassen", erklärt Simone Lugner, die zwar mit einem Schock davonkam, aber das Erlebnis bis heute nicht vergessen kann.