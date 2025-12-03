Alles zu oe24VIP
Kulturgeschenk vom Christkind.
Tipp fürs Christkind

Neue Kulturcard öffnet Türen zur Kultur

03.12.25, 13:07
Neue Kulturcard bringt Ermäßigungen und erleichtert den Zugang zu OÖs Kulturangebot. 

Linz. Mit der neuen Kulturcard setzt Oberösterreich ein starkes Zeichen für kulturelle Teilhabe. Die Karte bündelt zahlreiche Ermäßigungen und Angebote bei Museen, Theatern und Kulturveranstaltungen im ganzen Land. Ziel ist es, den Zugang zu Kunst und Kultur für möglichst viele Menschen zu erleichtern. Die Kulturcard soll ab 2026 erhältlich sein und richtet sich an Erwachsene ebenso wie an Jugendliche.

Sie ermöglicht nicht nur günstigere Eintritte, sondern stärkt auch regionale Kulturinitiativen, die von höherer Besucherfrequenz profitieren.

