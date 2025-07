Neue Lokale für PlusCity und LentiaCity

In den beiden Shoppingcentern von Ernst Kirchmayr gibt es Lokal-Neuzugänge.

Linz/Pasching. Im Erdgeschoss in der Lentia City, neben Hervis, eröffnet am 26. August Cheese & Bowl. Im italienischen Restaurant werden hausgemachte Pasta und proteinreiche Bowls - auch vegetarisch, vegan und biologisch - auf der Speisekarte stehen.

In der PlusCity in Pasching (Bez. Linz-Land) heißt es "Coming Soon" für das Shisha-Restaurant Huqqa Plus im 2. Obergeschoß in der Nähe der Nordsee. Huqqa Plus soll mehr als ein Restaurant oder eine Bar sein– es soll ein Erlebnisraum werden. Laut Ankündigung kann man bei entspannter Musik und feinem Essen den Alltag hinter sich lassen.