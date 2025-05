Neues Ärztezentrum für 12.000 Innviertler

Primärversorgungszentren entlasten die Spitäler.

Schärding. Die Eröffnung des PVZ Schärding ist Teil der Ausbauoffensive 2025, die die ÖGK gemeinsam mit dem Land Oberösterreich vorantreibt. Ziel ist es, die hausärztliche Versorgung angesichts des Generationswechsels bei den Medizinern nachhaltig zu stärken und für alle Menschen leicht zugängliche Anlaufstellen zu schaffen.

"Mit insgesamt fünf neuen Primärversorgungseinheiten im ersten Halbjahr und damit bereits 17 solcher Einrichtungen stärken wir die Versorgung für die Menschen in unserem Bundesland und wollen für alle Menschen leicht zugängliche, erste Kontaktstellen schaffen und damit das Rückgrat unserer medizinischen Versorgung sichern. Gleichzeitig entlasten wir mit einem guten und einfachen Zugang zur Primärversorgung auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Spitälern. Die Primärversorgungseinheit in Schärding ist damit ein wichtiger Baustein für die niederschwellige Versorgung der Menschen im Land“, sagt Gesundheitslandesrätin LH-Stv. Christine Haberlander (ÖVP).

Das neue PVZ Schärding wird von fünf engagierten Ärzten betrieben: MR Dr.in Ursula Hammel, Dr. Bernhard Hohenberger, Dr.in Sandra Pöttler-Huemer, Dr. Dieter Wagenbichler und Dr.in Helene Schlager. Unterstützt werden sie von einem interdisziplinären Primärversorgungsteam, das aus Diätologen, Psychologen, Sozialarbeiteren, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden und Fachkräften für Wundmanagement besteht.

Besonders junge Ärzte profitieren von diesen modernen Arbeitsmodellen. Die Möglichkeit, in einem Team statt allein zu arbeiten, erleichtert den Einstieg in die Niederlassung und fördert die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.