LH Stelzer, Margit Angerlehner

Schwere OP

ÖVP-Klubobfrau Angerlehner fällt wochenlang aus

19.08.25, 12:24
Im Landtag - Klubobfrau nimmt Auszeit nach schwerer Operation

Die ÖVP-Klubobfrau im oberösterreichischen Landtag, Margit Angerlehner, wird für mehrere Wochen ausfallen. Ihr Stellvertreter Anton Froschauer übernimmt in dieser Zeit die Klubleitung. Angerlehner musste sich einer schweren Operation unterziehen und wird auf ärztliches Anraten eine vollständige Auszeit nehmen, berichtete die Partei am Dienstag. "Die Gesundheit steht an erster Stelle, das gilt für jeden von uns", wünschte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) gute Genesung.

