OÖ-Betriebe auf Klimakurs – mit Hürden

Oberösterreichs Wirtschaft steht vor einem großen Wandel: weg von fossilen Energien, hin zu mehr Klimaschutz.

Oberösterreichs Unternehmen und Betriebsräte stehen mitten im Klimawandel – nicht nur in der Natur, sondern auch im Betrieb. Eine aktuelle Studie zeigt: Viele Betriebe setzen bereits auf erneuerbare Energie, E-Mobilität und Schulungen. Doch es gibt auch Hürden: hohe Kosten, Unsicherheit bei Gesetzen und zu wenig Infos für Mitarbeiter. Besonders Betriebsräte fühlen sich oft nicht genug eingebunden. Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner sagte am Dienstag beim Pressegespräch, dass "Ökologie und Ökonomie Turbo-Zwillinge" sind. "Nachhaltigkeit ist eine echte Chance für den Standort – aber sie muss leistbar und sozial gerecht sein. Klar ist: Der Umbau zur grünen Wirtschaft gelingt nur gemeinsam."

