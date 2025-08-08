OÖ Bewegungschallenge GEMMA: Linz nur auf Platz 15

Die Oberösterreicher sammelten mehr als elf Millionen aktive Minuten für ihre Gemeinden. Auf der Homepage Gesundes OÖ war tagesaktuell das Gemeinde-Ranking mitzuverfolgen.

OÖ. Nach 100 Tagen ist die OÖ Bewegungs-Challenge GEMMA am 4. August zu Ende gegangen, mit mehr als elf Millionen aktiven Minuten, die die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher für ihre Gemeinden gesammelt haben. Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer und Gesundheits-Landesrätin LH-Stellvertreterin Christine Haberlander freuen sich über die gelungene Aktion und die breite Beteiligung: „Gesundheit beginnt mit Bewegung – Gewinnerinnen und Gewinner sind daher alle, die mitgemacht haben.

Bei GEMMA – Die OÖ Bewegungs-Challenge wurde von 27. April bis 4. August die aktivste Gemeinde Oberösterreichs gesucht. Mehr als 6.200 Oberösterreicher aus 377 Gemeinden haben mehr als elf Millionen aktive Minuten gesammelt, vor allem beim Gehen, Radfahren und Wandern.

Den ersten Platz sicherte sich die schon zur Halbzeit führende Gemeinde Waldhausen im Strudengau (Bezirk Perg) mit 286.863 Bewegungsminuten, knapp gefolgt von Gurten (Bezirk Ried) auf Platz 2 mit 269.127 Bewegungsminuten und St. Peter am Wimberg (Bezirk Rohrbach) auf Platz 3 mit 264.264 Bewegungsminuten.

Die Landeshauptstadt Linz landete nur auf Platz 15.

Die zehn Gemeinden mit den meisten aktiven Minuten werden am 10. September im Rahmen einer feierlichen Abschlussveranstaltung im Linzer Landhaus prämiert.