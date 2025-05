"OÖ Sommerfrische" am Wiener Heldenplatz

Es können u.a. Apfelwein und Wüdian-Speck aus OÖ verkostet werden

OÖ/Wien. In vier Wochen, am 30. und 31. Mai 2025, ist es wieder soweit: Oberösterreich lädt zum Genuss- und Erlebnisfestival OÖ Sommerfrische auf den Wiener Heldenplatz. Zwei Tage, um den Charme, Köstlichkeiten und Kultur Oberösterreichs im Herzen der Bundeshauptstadt zu entdecken.



„Oberösterreich ist Sommerfrische pur“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). „Am 30. und 31. Mai zeigen wir in Wien, was uns auszeichnet: Gastfreundschaft, Kultur und ein heimatverbundenes Lebensgefühl. Die OÖ Sommerfrische in Wien ist eine gute Gelegenheit, Oberösterreich in seiner ganzen Herzlichkeit zu entdecken.“



„Die Repräsentation der Bundesländer in der Hauptstadt, gerade am Heldenplatz, einem der zentralsten Orte der Republik, ist ein wichtiger Ausdruck des föderalen Charakters unseres Staats. Wir freuen uns daher, die Sommerfrische des Landes Oberösterreich auch in diesem Jahr wieder bei uns begrüßen zu dürfen“, sagt Burghauptmann Reinhold Sahl, dessen Dienststelle, die Burghauptmannschaft Österreich, die Hofburg Wien und damit auch den Heldenplatz baulich betreut und verwaltet.

Genussmomente mit regionalen Produkten aus allen Teilen Oberösterreichs, gemeinsam eine schöne Zeit verbringen, oder die Regionen Oberösterreichs mit ihren vielen Angeboten kennenlernen: Das verspricht das Genuss- und Erlebnisfestival OÖ Sommerfrische in Wien seinen Besucherinnen und Besuchern. Oberösterreich schmeckt, verführt und begeistert dabei mit allen Sinnen. Der Eintritt ist frei.