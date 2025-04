Osterferien: Thermen mit Rekordauslastung

In den Osterferien ist die Buchungslage in den oö. Thermen hervorragend – besonders in Bad Schallerbach sind kaum noch Zimmer frei. Gäste bleiben im Schnitt drei bis vier Tage.

Die oö. Thermen sind über Ostern nahezu ausgebucht. Laut Eurothermen-Geschäftsführer Patrick Hochhauser sindbesonders familienfreundliche Resorts wie Bad Schallerbach frühzeitig voll gebucht gewesen. Vor allem Gäste aus Bayern sorgen für Zuwächse. Die Aufenthaltsdauer in den Osterferien liegt heuer bei durchschnittlich drei bis vier Tagen.



















