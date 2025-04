Pendler-Strecke Pachmayrstraße wird gesperrt

Lichtenberger und Gramastettner müssen über den Pöstlingberg ausweichen.

Linz. In knapp zwei Wochen, am 28. April, fällt plangemäß der Startschuss für die Sanierung der Pachmayrstraße in Urfahr. Die Straße, die Linz mit Lichtenberg verbindet, wurde in einer Zeit terrichtet, in der vergleichsweise nur wenige Fahrzeuge von Linz in die Nachbargemeinde des Mühlviertel und zurück unterwegs waren und ist entsprechend eng und kurvenreich.

Die Straße, an der das Sternerestaurant Verdi liegt, ist von vielen gefürchtet. Das Bankett wurde durch ausweichende Fahrzeuge immer wieder beschädigt, die Folgekosten für Reparaturen waren entsprechend hoch.

Nun soll die Straße um 1,35 Millionen Euro saniert werden. Die formalen Voraussetzungen dafür wurden durch einen entsprechenden Gemeinderatsbeschluss der Stadt Linz geschaffen. Die Hauptarbeiten für das Projekt werden voraussichtlich bis zum 7. September 2025 beendet. Ab diesem Zeitpunkt soll die Straße wieder für den Durchzugsverkehr benützbar sein.

Umleitung über Pöstlingberg

Gebaut wird in vier Etappen, während denen die jeweiligen Strecken werktags aufgrund der laufenden Bauarbeiten nicht benutzbar sein werden. An den Wochenenden soll die Straße jedoch grundsätzlich für Anrainer- und Betriebszufahrten geöffnet sein. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr über die Lichtenbergstraße, die Pöstlingberg-Straße und die Hansberg-Landesstraße Richtung Linz (bzw. vice versa) umgeleitet. "Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, bestehende Alternativen zu nutzen. Vor allem aufgrund der wärmer werdenden Witterung kann man auf einspurige Fahrzeuge umzusteigen", sagt Verkehrsreferent Vzbg. Martin Hajart (ÖVP).