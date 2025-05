"Pferd Wels": Premiere am neuen Messegelände

Die "Pferd Wels" ist Informationsplattform, Einkaufsoase und Austragungsort zahlreicher Turniere.

Wels. Noch bis Sonntag ist das Messegelände West erstmals der Austragungsort für Österreichs führende Pferdemesse und Treffpunkt der heimischen Reitsportszene. In der modernen Messehalle 20 A bis F, in der Showhalle 19 und im weitläufigen Freigelände erwartet die Besucher ein frisches Messekonzept mit klaren Themenwelten, spannenden Neuheiten und jeder Menge Pferde-Power. Ob Reit-Einsteiger oder langjähriger Stallprofi – auf dieser Messe findet bei 240 Ausstellern jeder genau das Richtige: Es wird Turniersport und Zucht auf höchstem Niveau geboten und es gibt Spaß & Action in der Kids-Welt.

