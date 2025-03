Protest gegen Zählstelle für Pfandgebinde

Die Anrainer planen Berufung gegen den Bescheid.

Vorchdorf. Vorchdorf (Bezirk Gmunden) protestiert gegen eine vom Land genehmigte Zählstelle für Pfandgebinde in ländlicher Umgebung. In Kürze sollen dort Einweg-Pfandflaschen und -dosen sortiert und gepresst werden. Anrainer befürchten ein Verkehrsproblem und Lärmbelästigung durch viele Lkw-Fahrten. Bei Recyclingpfand Österreich heißt es, je Saison werde mit acht bis vierzehn Fahrten gerechnet. Vorchdorfer Bürgermeister Johann Mitterlehner (ÖVP) im ORF-Interview: „Ich finde es sehr schade, dass Gemeinden nicht im Vorfeld schon kontaktiert werden, befragt werden, wo es nicht Möglichkeiten gebe, einen geeigneten Standort zu finden. Es gibt günstigere Verkehrsanbindungen als diese. Wir haben einen Standort auch in Vorchdorf, der auch vorgeschlagen wurde, der direkt neben der Autobahn liegt.“