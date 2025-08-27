Quadrill Tower: Von Billa über Anytimefitness Club bis Arcotel

"Das QUADRILL wird Teil eines offenen, zukunftsorientierten Stadtteils, der Linz um Wohnen, Arbeiten, Handel und Gastronomie bereichert“, erklärt Projektverantwortlicher Thomas Bodner.

Linz. Mit der planmäßigen Fertigstellung der Glaselementfassade des QUADRILL Towers Ende August erreicht das namensgebende Großbauprojekt auf dem Gelände der Linzer Tabakfabrik ein bedeutendes Etappenziel. Der 109 Meter hohe Tower ist das höchste Hotel- und Bürogebäude Österreichs außerhalb Wiens.

Im Haus VIRGINA an der Unteren Donaulände eröffnet eine neue Billa-Filiale . In den oberen Stockwerken zieht die Zentrale der Brau Union ein: Der Brau Union Campus, so der Name des neuen Bürostandortes, wird die oberen vier Etagen füllen.

Im Haus BOSTON eröffnet die Sparkasse OÖ im Erdgeschoß eine Filiale. Jura wird hochwertige Kaffeevollautomaten anbieten. Sportbegeisterte freuen sich auf den 900 m²großen Anytimefitness Club.

Im Haus MEMPHIS eröffnet das traditionsreiche Familienunternehmen Honeder Naturbackstube. Mit dem Einzug des Restaurants Miyako Ramendürfen sich Liebhaber der japanischen Küche auf kulinarische Highlights freuen.

Das Arcotel hat sich Platz für 189 Zimmer und Suiten reserviert - und den besten Ausblick im hoteleigenen Restaurant im 27. Stock.