Rosenbauer-Chef Wolf wechselt zu TGW

Am 22. April wird Wolf bei Rosenbauer ausscheiden. Er wird am 5. Mai in die Geschäftsführung bei TGW eintreten.

Der mit 22. April ausscheidende Vorstandschef des Feuerwehrausrüsters Rosenbauer in Leonding (Bezirk Linz-Land), Sebastian Wolf, wird in die Geschäftsführung des Logistikanlagenbauers TGW mit Sitz in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) einziehen. Der 42-Jährige wird seine Position als CFO mit 5. Mai antreten und folgt auf Clemens Bauernfeind, der die Funktion seit Mai 2024 interimistisch ausübt, bestätigte TGW in einer Aussendung am Montag. Ausscheiden beim Feuerwehrausstatter Die Auswahl von Sebastian Wolf sei durch den Stiftungsvorstand in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung von TGW Logistics erfolgt, hieß es weiter. Mit der mehrheitlichen Übernahme der Robau Beteiligungsgesellschaft mit Red Bull-Erbe Mark Mateschitz, dem Industrielle Stefan Pierer sowie zwei der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich von Rosenbauer Anfang März folgte Wolfs Ausscheiden als Chef bei dem Feuerwehrausstatter.