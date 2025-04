Sanierung vor Saisonstart: Mega-Stau am Traunsee droht

Kurz vor dem Start der Urlaubssaison wird die vielbefahrene Traunsteinstraße in Gmunden saniert – das beliebte Ausflugsziel droht in den kommenden Wochen im Stau zu versinken.

Zwischen 16. und 30. April wird die Traunsteinstraße (L1304) in Gmunden saniert – und das mitten im Frühling, kurz vor Saisonstart. Die beliebte Uferstraße, die zahlreiche Badeplätze, Wanderwege und Ausflugsziele verbindet, wird abschnittsweise halbseitig gesperrt, teilweise ist auch mit Totalsperren zu rechnen. Vorbereitungsarbeiten starten bereits ab 16. April, die eigentlichen Asphaltierungsarbeiten folgen vom 28. bis 30. April. Besonders betroffen ist der Bereich zwischen den Hausnummern 109 und 239. Die Stadtgemeinde Gmunden warnt vor Verzögerungen, empfiehlt Umleitungen und rät Ausflüglern zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Lesen Sie auch



















Gänsehaut-Video: Kroko-Koloss crasht Golfpartie

Ein Golftag der besonderen Art spielte sich kürzlich auf dem bekannten Kiawah Ocean Course in den Vereinigten Staaten ab. Golfer staunten nicht schlecht, als sich ein großer Alligator mitten durch das gepflegte Grün bewegte.

























Kino-Hammer: Glen Powell tritt mit Kult-Rolle in Schwarzeneggers Fußstapfen

Stephen Kings Roman „Menschenjagd“ kehrt auf die große Leinwand zurück – mit neuem Gesicht, aber altem Kultfaktor. In der kommenden Neuverfilmung des dystopischen Thrillers „The Running Man“ übernimmt Glen Powell die Hauptrolle, die 1987 Action-Legende Arnold Schwarzenegger weltberühmt machte