Schanigärten-Betreibern in Steyr droht saftige Mieterhöhung

Die Wirte steigen nun auf die Barrikaden. Rechtliche Schritte wurden bereits angekündigt.

Steyr. Schon in den vergangenen Jahren waren die Schanigärten auf dem Steyrer Stadtplatz immer wieder großes Streitthema. Nun haben aber die Wirte genug. Der Grund sind saftige Mieterhöhungen für die Gastgärten auf öffentlichem Grund von 50 Prozent vom Magistrat – und das ohne Vorwarnung.



Angespannte Finanzlage der Stadt sei der Grund

Begründung. Die Preiserhöhung erklärt SPÖ-Bürgermeister Markus Vogl mit der angespannten Finanzlage der Stadt. Man habe einen der schönsten Stadtplätze und sei der Meinung gewesen, dass die Preise angehoben werden sollten. 6,90 Euro verlangt die Stadt Steyr pro Quadratmeter Schanigarten, in Linz ist der Höchstpreis 4,20 Euro, in Wels 3,80 Euro. Damit kommen in Steyr für einen 80 Quadratmeter großen Schanigarten immerhin 4.416 Euro in einer Saison zusammen.



Empörung. Die Empörung in der Gastronomie ist groß, für die Gäste in den Schanigärten soll es aber keine höheren Preise geben. Rechtliche Schritte haben die Wirte bereits angekündigt, man habe ja immerhin für heuer bestehende Mietverträge mit den alten Preisen. Vogel zeigt sich aber zu Gesprächen bereit, falls die Wirte und Gastronomen die neuen Preise nicht zahlen können.