Reality-TV-Star vor den Augen seiner Verlobten totgeprügelt

Emre Aytekin ist mit gerade einmal 32 Jahren gestorben. Jetzt werden tragische Details zum Tod des "Goodbye Deutschland"-Auswanderers bekannt.

Vor etwa einem Jahr waren Emre Aytekin (32) und Sandra Zeppin noch bei "Goodbye Deutschland" zu sehen. Sie war zu ihm in die Türkei gezogen. Der 32-Jährige lebte in der Stadt Side als Musiker. Inzwischen hatte sich das "Goodbye Deutschland"-Paar sogar verlobt. Jetzt wurde bekannt, dass der Reality-TV-Star gestorben ist.

Der türkische Musiker und "Goodbye Deutschland"-Auswanderer starb Anfang des Monats, wie der TV-Sender "Vox" am Samstag in den sozialen Medien berichtete. Die genauen Todesumstände gab der Sender nicht bekannt.

Reality-TV-Star totgeprügelt

Kurz nach dem Bekanntwerden seines frühen Todes folgte die nächste schockierende Nachricht: Laut "Bild" soll der 32-Jährige in der Türkei brutal zu Tode geprügelt worden sein. Die Tragödie habe sich am 5. Februar in Güngören (Istanbul) ereignet. Aytekin und Zeppin seien am frühen Morgen in einem Fast-Food-Restaurant gewesen, wie "Bild" berichtet.

Als Aytekin auf die Toilette ging, wurde seine Verlobte von zwei Männern belästigt. Der 32-Jährige schritt ein als er am Tisch zurück war. Es entstand sein Streit zwischen ihm und den beiden Männern. Er wollte die Situation entschärfen und ging zur Kasse. Dort attackierten sie ihn. Laut der deutschen Zeitung würden Überwachungskamera-Bilder zeigen, wie brutal die beiden Männer auf ihn eingeprügelt hatten.

Kurz nach dem Angriff starb Aytekin an den Folgen seiner Verletzungen. Die beiden Verdächtigen wurden festgenommen und später inhaftiert.