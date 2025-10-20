Alles zu oe24VIP
Science Busters for Kids
© Julian Poschl

Ab 9 Jahren

Science Busters for Kids im Linzer Posthof

20.10.25, 09:44
Können Glühbirnen die Luft anhalten? Die Science Busters klären diese Frage. 

Linz. "Science Busters for Kids" ist das neue Programm der Science Busters für alle Menschen ab neun Jahren. Am Mittwoch, 29. Oktober ab 14.30 Uhr sind die Wissenschaftler im Linzer Posthof zu Gast.

Das Programm wird besonders empfohlen für die 4. - 7. Schulstufe, kleinere und größere Besucher haben aber natürlich auch reichlich zu staunen und zu lachen. Die Science Busters sind nämlich wieder auf der Jagd nach Wissen und Spaß. In ihrem Programm für Kinder zeigen sie, was Wissenschaft kann - nämlich fast alles: Impfstoffe entwickeln, auf den Mars fliegen, krachen, brennen, stinken. Außerdem retten und erklären die Science Busters die Welt. Die Kinder lernen, warum Drachen Feuer speien, wie lange Glühbirnen die Luft anhalten können und vieles mehr.

