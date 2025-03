Sieben Drogendealer geschnappt

Kokain im Wert von 30.000 Euro wurde sichergestellt.

Im Zuge einer Schwerpunktaktion zur Bekämpfung der Suchtgiftkriminalität hat die Linzer Stadtpolizei insgesamt sieben Personen - fünf Nigerianer und zwei Österreicher - festgenommen. Sichergestellt wurden Kokain und Heroin im Wert von rund 30.000 Euro sowie mehrere Tausend Euro Bargeld, das aus dem Verkauf von Drogen stammt, teilte die oberösterreichische Polizei am Wochenende mit.

Auf frischer Tat ertappt

Beim Einsatz am 26. März in Linz beobachteten die Beamten zwei nigerianische Staatsbürger im Alter von 28 und 29 Jahren beim Verkauf von Kokain. Diese wurden festgenommen und zeigten sich teilweise geständig. Die weiteren Ermittlungen führten zu einer Unterkunft in der Langwiedstraße, in der je 170 Gramm Heroin und Kokain sichergestellt wurden. Außerdem kam es zur Festnahme von drei Nigerianern im Alter von 51, 31 und 30 Jahren, die einer hierarchisch organisierten Tätergruppe zuzuordnen seien, hieß es im Bericht der Polizei.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden auch zwei österreichische Staatsbürger, ein 39- und ein 63-jähriger Linzer, festgenommen. Nach beiden Männern war schon länger gefahndet worden.