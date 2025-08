Sommerferien als Stresstest für Familien

Severin Mayr kritisiert fehlende Sommerbetreuung und fordert landesweite Standards und mehr Fairness.

OÖ. Die Sommerferien bringen für viele Familien nicht Erholung, sondern massiven Organisationsstress. Trotz politischer Versprechen fehlt es in Oberösterreich weiterhin an flächendeckend verlässlicher Sommerbetreuung. Grünen-Klubobmann Severin Mayr kritisiert, dass sich die Landesregierung auf die Gemeinden ausredet und die Verantwortung abschiebt. "Kinderbetreuung darf kein optionaler Luxus sein", so Mayr. Besonders betroffen sind Frauen: Über 70 Prozent der Mütter mit Kindern unter 15 Jahren arbeiten in Teilzeit – oft mangels Betreuung.

Angebote wie Sommerkindergärten oder Betriebskooperationen erreichen laut Statistik weniger als fünf Prozent der Kinder. Während Minister Hattmannsdorfer Teilzeit unattraktiver machen will, würden gleichzeitig Kindergärten und Horte im Sommer wochenlang schließen – „ein völliges Unverständnis für die Realität der Familien“, so Mayr. Er fordert Mindeststandards, transparente Daten und gesicherte Finanzierung.