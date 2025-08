Grünes Licht für neue Bauminsel am Taubenmarkt

Nach dem Abbau des Sparkassenbrunnens entsteht am Taubenmarkt ein neuer, schattiger Aufenthaltsbereich.

Linz. Mit dem geplanten Abbau des Sparkassenbrunnens Ende 2025 wird am Linzer Taubenmarkt Raum für Neues geschaffen. Anstelle des wartungsintensiven Brunnens soll nun eine begrünte Bauminsel entstehen – mit Schatten, Sitzbank und öffentlichem Trinkbrunnen. Die Maßnahme soll laut Stadt Linz kurzfristig im Stadtsenat beschlossen werden. Bürgermeister Dietmar Prammer sieht in der Umgestaltung eine Chance für mehr Aufenthaltsqualität in der Innenstadt. Auch Stadtgrünreferentin Eva Schobesberger betont die Bedeutung dieser temporären Lösung, die als Ausgangspunkt für eine langfristige Neugestaltung dienen soll.

Die neue Bauminsel ist so geplant, dass sie an der zentralen Stelle des Platzes realisiert werden kann. Dort verlaufen keine Leitungen, die kreisförmige Pflasterung betont den Standort. Die Gesamtkosten betragen rund 79.000 Euro, inklusive nötiger Abbrucharbeiten und Substrat für die Baumgrube. Kritik kommt von der FPÖ, Michael Raml findet 80.000 Euro für einen Baum völlig überzogen.