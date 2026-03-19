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Sportmesse Ried
© Sportmesse Ried

Bis Sonntag

Sportmesse Ried eröffnet morgen in sieben Hallen

19.03.26, 09:44 | Aktualisiert: 19.03.26, 11:06
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Das Online-Ticket kostet 9 Euro und inkludiert einen Muskelkater. 

Ried. Ein Sportangebot der Superlative mit unzähligen Sportstationen, zahlreichen Bewerben und interessanten Neuheiten wird von morgenbis Sonntag in Ried geboten.Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten für Sport- und Fitnessprodukte und  die passende Ausrüstung werden geboten, u.a. auch Löffler Sportbekleidung, die im Innviertel gefertigt wird. Auf 11.000 m² in sieben Hallen können Besucher neben traditionellen Sportarten auch Trendsportarten, wie Ninja Parcours, kennenlernen. Am morgigen Eröffnungstag ist der Eintritt gratis. Es werden die OÖ. Straßenlaufmeisterschaften ausgetragen. Es ist das ganze Wochenende Klettern möglich und am  Am Samstag, 21. März findet ab 10.15 Uhr ein Yogatag statt.

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