Stadt Linz löst Pachtverträge mit Cubus und Oberwirt fristlos auf

Zwei bekannte Linzer Lokale verlieren ihre Pachtverträge: Die Stadt Linz reagiert auf anhaltende Zahlungsrückstände mit einer fristlosen Kündigung für Cubus und Oberwirt.

Die Stadt Linz beendet die Pachtverträge mit der JENNER Gastro GmbH & Co KG (Cubus) und der Oberwirt GmbH & Co KG fristlos. Grund dafür sind laut Stadt Linz anhaltende Zahlungsrückstände trotz mehrfacher Mahnungen und persönlicher Gespräche. Bürgermeister Dietmar Prammer betont die Verantwortung der Stadt für einen fairen und wirtschaftlichen Umgang mit öffentlichen Ressourcen. Die fristlose Auflösung sei notwendig, da keine tragfähigen Lösungen erzielt werden konnten. Sollten die Objekte ordnungsgemäß übergeben werden, können die Flächen rasch neu verpachtet werden. Die Entscheidung soll am Donnerstag, 10. April, im Stadtsenat beschlossen werden.

Lesen Sie auch



















Grüne spenden für Alleinerziehende

Der Welser Verein RheA hilft Alleinerziehenden unkompliziert und schnell. Nun erhält er Unterstützung von den Welser Grünen – mit einer Spende aus den Mandataren-Gehältern.

























Wirbel um österreichische Post: Ärger wegen Paket-Zustellungen

Fast jeder war wahrscheinlich schon davon betroffen.

























Schwuler "Samurai" entführte Hund vom Ex

Eine (w)irre Story spielte sich Montagnachmittag in Ottakring ab: Im Zuge der Trennung eines Paares bedrohte ein Wiener seinen Ex mit einem Samurai-Speer. Und entführte danach den einst gemeinsamen Hund.