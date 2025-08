Stadtentwicklung: Linz wächst nachhaltig

Welt-Rekord! Älteste Nonne der Welt feiert ihren 112. Geburtstag Sie ist 112 Jahre alt, lebt in einem Kloster auf Long Island (US-Bundesstaat New York) und hat ihr ganzes Leben in den Dienst der Kirche gestellt: Schwester Francis Dominici Piscatella wurde offiziell als älteste noch lebende Nonne der Welt bestätigt.