70.000 Blumen bringen Farbe in die Linzer City

Die Frühlingsbepflanzung ist abgeschlossen.

Linz. In den letzten Wochen haben die Stadtgärtner Linz erneut zum Blühen gebracht. Insgesamt 70.000 Frühlingsblumen, darunter Hornveilchen, Gänseblümchen, Vergissmeinnicht, Cheiranthus und Ranunkeln, wurden vom Team SGS in den städtischen Parks und Anlagen gepflanzt. Ergänzend dazu bereichern etwa 9.000 Narzissen- und Tulpenzwiebeln die Blumenbeete, davon allein 3.000 Stück im Botanischen Garten. Der Geschäftsbereich pflegt vier Millionen Quadratmeter Grünland, ohne Waldflächen. Die dekorative Bepflanzung nimmt dabei nur einen kleinen Teil ein.Die Pflanzarbeiten erfolgen weitgehend in Handarbeit, ergänzt durch den Einsatz einer Gartenfräse zur Bodenlockerung. Die Beete werden mit einer speziellen Erde aus Kompost, Kokosfasern, Kiefernrinde, Kalk und Dünger angereichert. Der verwendete Kompost stammt aus recycelten Pflanzenabfällen und wird so in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt.