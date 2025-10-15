Alles zu oe24VIP
Name it auf der Mozartkreuzung

Kindermode

Statt Palmers: NAME IT auf der Mozartkreuzung

15.10.25, 11:36
Zwei neue Fashionshops bereichern bald die Mozartkreuzung. 

Linz. Wer über die Linzer Landstraße bummelt sieht seit Jahren viele Leerstände, vor allem im südlichen Teil. Erst vor kurzem wurde die Starbucks-Filiale bei der Linzer Mozartkreuzung geschlossen - der Shop ist aktuell zugeklebt. 

Starbucks auf Linzer Landstraße wurde geschlossen.
Es gibt aber auch Erfreuliches an der großen Kreuzung: Statt Palmers eröffnet am 6. November an der Landstraße 42 der Kinder- und Jugendfashion-Shop NAME IT. Die Kette, die zu BESTSELLER gehört, ist in mehr als 20 Ländern vertreten und deckt Mode-Bedürfnisse von Kindern im Alter von 0 bis 16 Jahren ab. 

Only & Sons
Und an der Landstraße 35 eröffnet ein ONLY & SONS mit Herren- und Bubenmode, den es bisher in Oberösterreich nur in der PlusCity in Pasching gibt. Die Schaufenster sind mit "Coming Soon" zugeklebt.

