Statt Palmers: NAME IT auf der Mozartkreuzung

Zwei neue Fashionshops bereichern bald die Mozartkreuzung.

Linz. Wer über die Linzer Landstraße bummelt sieht seit Jahren viele Leerstände, vor allem im südlichen Teil. Erst vor kurzem wurde die Starbucks-Filiale bei der Linzer Mozartkreuzung geschlossen - der Shop ist aktuell zugeklebt.

Es gibt aber auch Erfreuliches an der großen Kreuzung: Statt Palmers eröffnet am 6. November an der Landstraße 42 der Kinder- und Jugendfashion-Shop NAME IT. Die Kette, die zu BESTSELLER gehört, ist in mehr als 20 Ländern vertreten und deckt Mode-Bedürfnisse von Kindern im Alter von 0 bis 16 Jahren ab.

Und an der Landstraße 35 eröffnet ein ONLY & SONS mit Herren- und Bubenmode, den es bisher in Oberösterreich nur in der PlusCity in Pasching gibt. Die Schaufenster sind mit "Coming Soon" zugeklebt.