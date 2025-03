Süße Tradition zum Liebstattsonntag

In Gmunden laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Der Liebstattsonntag am 30. März rückt näher – und damit auch der süßeste Brauch der Stadt.

In den Gmundner Konditoreien Baumgartner, Grellinger, Hinterwirth und Steiner läuft die Produktion derzeit auf Hochtouren – denn der Liebstattsonntag am 30. März steht bevor. Der traditionelle Festtag, der auf das Jahr 1641 zurückgeht, steht ganz im Zeichen der Liebe: Nach altem Brauch werden Lebkuchenherzen verschenkt. In der Konditorei Steiner wird seit Wochen fleißig geknetet, gebacken und liebevoll verziert. Konditormeister Patrick Steiner und Kollegin Kathi sorgen dafür, dass Gmunden auch heuer mit tausenden süßen Herzen diesen besonderen Tag gebührend feiern kann – ein echter Herzensbrauch mit Geschichte.