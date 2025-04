Tag des Sports am 25. April in Oberösterreich

"Tag des Sports & Tag des Schulsports leiten am 25. April ein „bewegtes Wochenende“ in Oberösterreich ein", sagt Landesrat Achleitner:

OÖ. „Das Sportland OÖ setzt gemeinsam mit den Schulen und dem Gesundheitsressort ein starkes Signal für die große Bedeutung von Sport und Bewegung in Oberösterreich“, sagt

Wirtschafts- und Sport-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP).

Bewegung ist gesund, fördert das Miteinander und bringt Freude in den (Schul)-Alltag: Deshalb ruft das Sportland Oberösterreich gemeinsam mit dem Gesundheitsressort und der Bildungsdirektion von 25. bis 27. April 2025 erstmals zum „bewegten Wochenende“ auf – eine landesweite Bewegungs- und Sportinitiative, die alle Generationen anspricht. „Wir wollen ganz Oberösterreich in Bewegung bringen – nicht nur an einem Ort, sondern dezentral in Schulen, Kindergärten, Vereinen und Gemeinden. Ziel ist es, möglichst viele Menschen zu motivieren, sich zu bewegen – ob bei Schulprojekten, Vereinsaktionen oder auf Gemeindeebene“.Am Samstag finden darüber hinaus im ganzen Land viele Turniere und Meisterschaftsspiele des organisierten Sports statt.

Motto: Rollen, Rutschen, Gleiten

Zum Auftakt am 25. April steht insbesondere der ‚organisierte‘ Sport – vom Schulsport bis zu den Sportvereinen – ganz besonders im Fokus. Vereine, Verbände, Schulen und Kindergärten sowie Gemeinden wurden bzw. sind noch immer herzlich dazu eingeladen, sich am Freitag mit sportlichen Aktivitäten jeglicher Art zu beteiligen. Vom Tag des Schulsports mit diversen Aktivitäten zum Jahresschwerpunktthema Rollen – Rutschen – Gleiten in und rund um die Klassenzimmer, bis zu Mitmachaktionen wie Schnuppertrainings in den Vereinen – jeder Beitrag zählt. Nach dem Pilotprojekt „Tag des Sports“ im Vorjahr wird die Initiative heuer zur zentralen Säule eines gesamten Wochenendes im Zeichen der Bewegung.

„Um Sport nachhaltig in unserer Gesellschaft zu verankern, braucht es ein starkes Zusammenspiel mit den Bereichen Bildung und Gesundheit. Vor allem Kinder sollen früh für Sport begeistert werden. Dass dies eindrucksvoll gelingt, zeigen jährlich mehr als 40 Schulsportbewerbe auf Landesmeisterschaftsebene mit rund 20.000 teilnehmenden Kindern. Rund um die Klassenzimmer ist seit mittlerweile zehn Jahren der Tag des Schulsports nicht mehr wegzudenken“, hebt Bildungsdirektor Alfred Klampfer den hohen Stellenwert des Schulsports in Oberösterreich hervor.

GEMMA OÖ-Challenge

Vom Tag des Sports bzw. Tag des Schulsports am Freitag, 25. April, spannt sich der Bogen am kommenden Wochenende bis zum „Tag der Bewegung“, der am Sonntag, 27. April den Start der „GEMMA OÖ Bewegungs-Challenge“ bildet. Bei der Initiative des Gesundheitsressorts wird 100 Tage lang bis 4. August die aktivste Gemeinde Oberösterreichs gesucht. „Dabei sind natürlich auch Vereine und Schulklassen in ihrer Gemeinde gefragt, sich sportlich zu beteiligen und mitzumachen“, lädt Landesrat Achleitner zur Teilnahme ein. Infos dazu unter www.gesundes-oberoesterreich.at