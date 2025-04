Tapir Lupo startet nach Australien durch

Ein besonderes Abenteuer wartet auf Tapir Lupo aus dem Zoo Schmiding: Er wird bald nach Australien übersiedeln, um dort beim Aufbau einer neuen Population zu helfen.

Krenglbach. Tapir Lupo, geboren im Oktober 2022 im Zoo Schmiding, wird bald nach Australien auswandern. Gemeinsam mit einer Gefährtin aus dem Zoo Köln soll er eine neue Flachlandtapir-Population aufbauen. Derzeit befindet sich Lupo in Quarantäne, in etwa einem Monat steht die große Reise bevor. Der Zoo Schmiding ist stolz, Teil dieses internationalen Artenschutzprojekts zu sein. Wegen des Erfolgs der Erhaltungszucht stoßen europäische Zoos zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen. Der Schritt nach Australien soll die genetische Vielfalt sichern und den Fortbestand der bedrohten Tierart langfristig fördern.

