Taxler mit Baseballschläger verprügelt - weil er Mädchen helfen wollte

Seine Hilfsbereitschaft ist einem Taxilenker am Freitagabend zum Verhängnis geworden.

Er hatte beim Linzer Hauptbahnhof den Streit eines Pärchens mitbekommen und dem Mädchen angeboten, es nach Hause zu fahren. Unterwegs wurde das Taxi in Mauthausen vom Freund der 17-Jährigen gestoppt. Daraufhin soll der 19-Jährige mit einem Baseballschläger auf den Taxifahrer eingeschlagen haben. Das Mädchen verschwand in der Folge mit dem Burschen, teilte die Polizei mit.

Nach dem Streit hatte die 17-Jährige das Angebot des Taxlers angenommen und gab als Wohnort eine Adresse im Bezirk Perg an. In Mauthausen wurde der Wagen dann von zwei anderen Fahrzeugen zum Anhalten genötigt. Der 19-Jährige stieg aus, prügelte mit dem Schläger auf den Fahrer ein und verletzte ihn im Gesicht und an den Beinen. Weil das Mädchen danach im Fahrzeug ihres Freundes mitfuhr, alarmierte der Taxilenker die Polizei und meldete eine Entführung.

Die Polizei fand die 17-Jährige kurz darauf an ihrem Wohnort. Sie gab an, keineswegs entführt worden, sondern freiwillig mit ihrem Freund mitgefahren zu sein. Nach dem 19-Jährigen wird noch gefahndet.