Teenager-Quartett brach in Passagierschiff in Linz ein

Die Burschen sind im Alter zwischen 13 und 15 Jahren, ein Jugendlicher wurde in Haft genommen.

Linz. Vier Teenager haben in der Nacht auf Mittwoch Einbrüche in ein in Linz angelegtes Passagierschiff und einen Kiosk in der Innenstadt begangen. Ein 15-Jähriger wurde in die Justizanstalt eingeliefert, ein weiterer 15- und ein 14-Jähriger werden auf freiem Fuß angezeigt. Der Jüngste im Bunde, ein 13-Jähriger, war bereits vermisst worden und wurde von einem Betreuer abgeholt, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Wie die Bilder der Überwachungskamera zeigen, haben die vier Jugendlichen mehrere Fensterscheiben des Schiffes eingeschlagen und eine Innentür aufgezwängt. Im Inneren durchwühlten sie den Barbereich, stahlen Zigaretten und Bargeld. Die vier wurden nahe des Tatorts festgenommen. Es stellte sich heraus, dass das Quartett in derselben Nacht auch einen Einbruch in einen Kiosk begangen und dort Lebensmittel und E-Zigaretten gestohlen hatte. Der Großteil des Diebesguts wurde bei den Burschen sichergestellt.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 13-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land, der von einem Betreuer abgeholt wurde, einen 15-Jährigen aus dem Bezirk Perg, der geständig war und angab sich nicht unter Kontrolle zu haben, sowie einen 14-jährigen Linzer und einen 15-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten, die beide schwiegen. Der 15-Jährige aus dem Bezirk Amstetten wurde in die Justizanstalt eingeliefert.