Teilnehmerrekord beim Linz Marathon

Beim 23. Oberbank Linz Donau Marathon wurden gleich mehrere Rekorde gebrochen.

Ganz genau 19.514 Sportler sorgten am Sonntag in Linz für ein bewegendes Sportfest. Bei perfektem Laufwetter, frenetischer Stimmung, Topzeiten bei den Herren und einem neuen Streckenrekord im Elitefeld der Damen verwandelte sich Linz in eine pulsierende Laufmetropole. Der 23. Oberbank Linz Donau Marathon bot große Emotionen, sportliche Höchstleistungen und ein begeistertes Publikum entlang der gesamten Strecke.

Teilnehmerrekord in Königsdisziplin

Der 23. Oberbank Linz Donau Marathon wurde seinem Ruf als schneller Frühlingsmarathon einmal mehr gerecht. Vor einer eindrucksvollen Kulisse mit tausenden begeisterten Zuschauern entlang der Strecke feierten Amos Kiprotich Kiplagat in 2:07:58 mit der drittbesten jemals in Linz gelaufenen Marathonzeit und Gladys Jerop Kimaina (beide aus Kenia) mit einem sensationellen neuen Streckenrekord in 2:24:58 souveräne Siege bei den internationalen Eliteläufen. Gladys pulverisierte damit in einer neuen Fabelzeit den Rekord aus 2023 von Teclah Chebet (KEN 2:27:18). Der Marathonbewerb selbst hatte mit 1.682 Läufern so viele Teilnehmer wie noch nie zuvor in der Königsdiziplin. Die voest-Autobahnbrücke wurde erneut zum sportlichen Hotspot, das Ziel am Hauptplatz zur Bühne für große Emotionen.

Im Rahmen des Marathons wurden zum wiederholten Male auch die österreichischen Staatsmeisterschaften in Linz ausgetragen. Bei den Damen holte sich Cornelia Stöckl Moser vom Sportclub Leogang in 2:46:13 den Titel, bei den Herren sicherte sich Mario Bauernfeind vom ÖBV Pro Team in beeindruckenden 2:23:41 den nationalen Titel. Die Zeiten unterstrichen einmal mehr das hohe Niveau auf der schnellen Linzer Strecke, die wieder Austragungsort der Staatsmeisterschaften war.

Auch Bürgermeister lief mit

"Der Linz Marathon ist für mich das sportliche Highlight des Jahres - als Bürgermeister, aber auch als aktiver Teilnehmer. Diese Energie, diese Stimmung, diese Freude an der Bewegung - das ist Linz pur!", so Dietmar Prammer, der als Staffelläufer mit einem engagierten Team am Marathon teilnahm.