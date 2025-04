Zoo Linz lockt die Kids in den Ferien

Zahlreiche Attraktionen locken die Kinder in den Osterferien in den Zoo Linz.

Ein tolles Programm wird den Kindern in den Osterferien in Zoo Linz geboten. Noch bis zum 21. April (täglich von 9 bis 18 Uhr) haben sich im ganzen Zoo Osterhasen versteckt, die darauf warten, gefunden zu werden. Wer einen Zootier-Osterhasen gefunden hat kann ein Gewinnspiel ausfüllen und dieses in die Sammelbox werden. Dann werden Gewinner ausgelost, die sich über tolle Preise freuen dürfen.

Mini-Tierpfleger im Zoo werden

"Für einen Tag Mini-Tierpfleger" lautet das Motto am Dienstag (von 13.30 bis 15.30 Uhr). An diesem Tag dürfen auch mal die Kleinsten hinter die Kulissen des Linzer Zoos blicken. Wo arbeiten unsere Tierpfleger und was für Aufgaben erledigen sie im Zoo? Auch kleinere Arbeiten können im Teamwork erledigt werden und nebenbei erfahren die Kids auch interessante Sachen über Zootiere. Achtung: Um dabei zu sein ist eine Anmeldung erforderlich.

Osterhase besucht den Zoo

Am 20. und 21. April wird es dann so richtig spannend. Leckere Nester werden für die Zoobewohner vorbereitet, bunte Oster-Bilder können gezeichnet und lustige Dekorationen gebastelt werden. Außerdem haben sich einige Osterhasen in den Anlagen der anderen Zootiere versteckt, und müssen von eifrigen Spürnasen gefunden werden. Wie jedes Jahr gibt es auch heuer wieder traditionelle bunte Ostereier geschenkt und im Haustierpark können süße Osterhasen von den kleinen und großen Besuchern bestaunt werden.