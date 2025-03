Thorsteinn Einarsson mit neuen beschwingenden Songs

Bei der Albumpräsentation vor wenigen Tagen hat Einarsson auch ein Aha-Cover gespielt.

Linz. Einarsson feiert mit seiner neuen Tour „Teardrops & Confettiguns“ nicht nur sein 10-jähriges Jubliäum, sondern veröffentlicht am

21. März auch das gleichnamige Album dazu. Viele kennen Thorsteinn Einarsson als TV Juror der ORF Casting Show „Die Grosse Chance“, wo er ja vor 10 Jahren seine Karriere als Teilnehmer gestartet hat.

Der aus Reykjavík, Island, stammende Sänger und Songwriter Thorsteinn Einarsson kann bereits auf einige beeindruckende Highlights in seiner noch jungen Karriere zurückblicken: Drei veröffentlichte Top-10-Alben in Österreich, ein Austrian Amadeus Music Award, über 20 Millionen Streams und Konzerte im In- und Ausland gehen bereits auf das Konto des 29-Jährigen.

Thorsteinn Einarsson tritt am Donnerstag, 3. April, im Posthof in Linz auf und am Abend davor in der Arena in Wien auf. Tickets sind in allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.