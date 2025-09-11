Todes-Crash erst Stunden später entdeckt

Einem Mitarbeiter der Straßenmeisterei war zunächst ein beschädigtes Verkehrszeichen aufgefallen - dann stieß er in einem nahen Bachbett auf ein verunfalltes Fahrzeug - mit einem Toten!

OÖ. Ein tödlich verunglückter Lenker wurde in der Nacht auf Mittwoch um 23.30 Uhr im Bezirk Rohrbach aufgefunden - wie sich später herausstellte, war ein 45-jähriger Rumäne mit seinem Pkw entlang der B 38 von Rohrbach kommend Richtung Peilstein gefahren.

In einer steilen Linkskurve im Gemeindegebiet Öpping kam der Lenker aufgrund der Spuren am Asphalt plötzlich rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf die Leitschiene auf und überschlug sich mehrmals. Dabei kam er in einem Bachbett zum Stillstand.

© Foto Kerschi

Erst am nächsten Tag gegen 13 Uhr und durch Zufall entdeckte ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei den Todes-Crash. Ihm war ein beschädigtes Verkehrszeichen aufgefallen. In einem Bachbett entdeckte er ein verunglücktes Auto. Darin befand sich ein regloser Mann. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des 45-Jährigen feststellen.