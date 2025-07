Trompeter am Baum: So crazy war das Pflasterspektakel

Die Künstler wünschten sich, dass alle Welt die Zurückhaltung ablege und tanze bis zum Umfallen!



Linz. Das Pflasterspektakel brachte von 17. bis 19. Juli Akrobatik und Luftartistik, Comedy, Clownerie, Jonglage, Tanz, Magie, Feuershows, Figurentheater und Musik aus aller Welt in die Linzer Innenstadt und begeisterte damit rund 230.000 Besucher während der drei Festivaltage.

Trompeter spielten vom Baum aus

Zum Finale am Adalbert-Stifter-Platz sind die Trompeter von Faela auf einen Baum geklettert und haben dort gespielt. Faela sind durchaus so etwas wie Pflasterspektakel-Stars. Aber auch wer diese herrliche Mischung aus Latin, Jazz, Rock und Balkanmusik zum ersten Mal hört, verfällt dem Septett aus England, Argentinien und Schweden vom ersten Moment an. Kaum eine Band spiegelt die Vielfalt ihrer eigenen Herkunft in ihrer Musik so schön wie die Publikumslieblinge. Ihr Wunsch ist es, dass alle Welt die Zurückhaltung ablege und tanze bis zum Umfallen!

Heuer erstmals Souvenirs vom Pflasterspektakel

Die neue Attraktion "Bildergarten" wurde von den Besuchern begeistert angenommen. Walking-Acts und Stehstilkünstler boten sich als großartige Fotomotive an. Zudem waren Straßenmaler sowie Karikaturisten vor Ort, um für die Besucher Bilder anzufertigen. Auch die Samba-Session im Landhauspark und die Ausweitung der Spektakel-Oasen sorgten für viel Zustimmung seitens des Publikums.

Das Publikum zeigte sich großzügig: Als Hutgeld gab es viele "bunte Scheine".

Das 38. Linzer Pflasterspektakel wird vom 23. bis 25. Juli 2026 stattfinden.