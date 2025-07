Trump-Zölle bedrohen OÖ-Exporte

Besonders betroffen: Maschinenbau, Elektrotechnik und Pharma.

OÖ/USA. Ex-US-Präsident Donald Trump will ab August Strafzölle in der Höhe von 30 Prozent auf EU-Produkte verhängen – mit Folgen für Oberösterreich. „Das trifft uns in unseren Kernbranchen“, sagt Florian Zeppetzauer von der WKOÖ. Besonders betroffen wären Maschinenbau, Stahl, Pharma und Elektrotechnik.

OÖ exportiert Waren im Wert von vier Milliarden Euro in die USA – rund 1,3 Milliarden könnten durch die Zölle gefährdet sein. Auch indirekt droht Schaden, da Deutschland als wichtigster Handelspartner Oberösterreichs ebenfalls stark betroffen wäre. Die EU plant bereits Gegenzölle im Umfang von 72 Milliarden Euro, um dem Schaden entgegen zu wirken.