Biker stirbt nach Kollision mit Auto

Eugendorf/Salzburg. Ein Motorradfahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Eugendorf im Flachgau tödliche Verletzungen erlitten. Der 61-jährige Flachgauer kollidierte auf der L245 in einer langgezogenen Kurve mit einem Pkw und kam dann abseits der Straße zu liegen. Die Wiederbelebungsversuche eines Notarztes verliefen ohne Erfolg.

Laut Polizei wurde die 38-jährige Autofahrerin bei dem Unfall verletzt. Ein Sachverständiger ist mit der Klärung des Unfalls beauftragt worden.