Familie Ochsenknecht trauert: Todes-Rätsel hinter Gittern!

Diese Familie gerät einfach nicht aus den Schlagzeilen. Ein Schicksal nach dem anderen ereilt Natascha und ihre Kinder.

Die Schlagzeilen rund um Familie Ochsenknecht reißen nicht ab. Erst sitzt Jimi Blue (33), der Sohn von Natascha und Uwe Ochsenknecht, plötzlich in Untersuchungshaft. Nun sorgt auch noch ein mysteriöser Todesfall innerhalb des Clans für Aufsehen.

Denn Nataschas Bruder, Ingo Robin Wierichs, ist im April mit nur 58 Jahren gestorben – und das ausgerechnet hinter Gittern. Der Fotograf aus Bayern, der zuvor wegen Freiheitsberaubung, Bedrohung und Körperverletzung vom Amtsgericht München zu einem Jahr Haft verurteilt worden war, wurde tot in seiner Zelle in der JVA Bernau am Chiemsee aufgefunden.

2020: Robin Wierichs mit Schwester Natascha Ochsenknecht und Mama Baerbel. © Getty Images

Rätselhafter Tod

Zunächst hieß es, Wierichs sei an einem Herzinfarkt gestorben. Doch inzwischen wirft sein Tod neue Fragen auf. Die Staatsanwaltschaft Traunstein bestätigte gegenüber Bild, dass ein rechtsmedizinisches Gutachten beauftragt wurde – schweigt jedoch zu den genauen Gründen: „Eine solche Auskunft könnte den Erfolg der Ermittlungen gefährden.“

Ein solcher Schritt deutet oft darauf hin, dass es noch offene Fragen zur Todesursache gibt – sei es wegen unklarer Verletzungen, Verdacht auf Fremdverschulden oder anderen ungeklärten Umständen.





Dass die Ermittlungen noch laufen, dürfte vor allem für die Familie eine erneute Belastung sein. Der plötzliche Tod von Ingo Robin Wierichs war bereits im April ein Schock. Damals teilte Natascha Ochsenknecht ein altes Foto mit ihrem Bruder auf Instagram und schrieb bewegt: „Gute Reise, kleiner Bruder.“