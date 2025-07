Ochsenknecht-Ex Yeliz Koc: DARUM zahlte sie Jimi Blues Rechnungen

Der Schauspieler wird gerade nach Österreich ausgeliefert - er soll sich hier wegen einer nicht bezahlten Hotelrechnung in Höhe von 14.000 Euro verantworten.

Der einstige Teenie-Star Jimi Blue Ochsenknecht sorgt derzeit für Schlagzeilen – jedoch nicht wegen neuer Filmrollen, sondern wegen juristischer Turbulenzen. Ende Juni wurde der 32-Jährige am Hamburger Flughafen festgenommen. Grund: eine offene Hotelrechnung von knapp 14.000 Euro in Österreich. Derzeit wird Ochsenknecht nach Österreich ausgeliefert, wo ihn ein Verfahren erwartet.

Mehr lesen:

Ex-Freundin zahlte

Brisant: Die ausständigen Hotelkosten wurden bereits vor einigen Tagen beglichen – ausgerechnet von Yeliz Koc, seiner Ex-Freundin und Mutter seiner Tochter Snow. „Ich habe es nicht für mich getan, ich habe es wirklich für unsere Tochter getan“, erklärt die Influencerin nun im deutschen Magazin „taff“.

„Mir tut das wahnsinnig leid“

Bisher hatte sich Koc öffentlich kaum zu dem Fall geäußert, beschränkte sich auf kurze Instagram-Statements. Nun sprach sie erstmals ausführlich über die Causa – und zeigte Mitgefühl für ihren Ex. „Mir tut das wahnsinnig leid für Jimi, dass er da jetzt in einer winzigen Zelle ist, eine Stunde am Tag raus kann.“

Doch nicht nur der Schauspieler leide unter der Situation, auch für ihre gemeinsame Tochter sei das alles belastend. „Jetzt gerade ist er frisch im Leben meiner Tochter und wird wieder weggerissen. Kommt er jetzt raus, kommt er in ein paar Monaten raus – wir wissen es alle nicht.“

„Er kann es mir zurückzahlen“

Trotz des finanziellen Einsatzes empfindet Koc ihre Unterstützung nicht als außergewöhnlich. „Ich musste absolut gar nicht über meinen Schatten springen und habe mir auch keine Gedanken gemacht.“

Sie zeigt sich überzeugt, dass Ochsenknecht ihr die hohe Summe eines Tages erstatten wird. „Der hat noch ein paar Jahre Zeit, das Geld wieder reinzuholen. Und dann kann er mir das gerne Stück für Stück wieder zurückgeben.“

Ob die Begleichung der Schulden Jimi Blue jedoch vor weiteren Konsequenzen bewahrt, ist derzeit offen. Trotz der bezahlten Rechnung konnte er die Untersuchungshaft bislang nicht verlassen. Wann er tatsächlich wieder auf freiem Fuß ist – und wie es für ihn in Österreich weitergeht – bleibt vorerst ungewiss.