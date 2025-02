Großfahndung nach zwei Personen mit Hubschrauber.

Zwei Unbekannte haben Freitagvormittag in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) einen Juwelier überfallen. Die Polizei ist mit mehreren Streifen und Hubschrauber im Großeinsatz, so ihre ersten Infos. Die flüchtigen Täter dürften unbewaffnet gewesen sein. Näheres war am späteren Vormittag noch nicht bekannt.