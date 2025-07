Pkw-Lenkerin übersah Lkw – 63-Jährige tot

Horror-Crash in Schwanenstadt: Eine Autofahrerin war kurz unachtsam und bezahlte dies mit ihrem Leben. Ein Lkw-Zug krachte beim Abbiegen in ihr rein. Die Reanimationsversuche blieben erfolglos.

OÖ. Am Donnerstag ereignete sich kurz vor 14 Uhr ein schrecklicher Unfall im Bezirk Vöcklabruck. Ein Lkw-Zug aus Frankenburg (Bezirk Vöcklabruck) näherte sich in der Ortschaft Breitenschützing in Schlatt der Ausfahrt der "Linzer Straße". Er war Richtung Schwanenstadt unterwegs. Der Lenker bemerkte einen Suzuki Swift, welcher sich der Kreuzung näherte.

Die Lenkerin des Kleinwagens verlangsamte vor der Kreuzung, an welcher die 63-Jährige eine "Vorrang geben"-Tafel vor sich hatte. Sie bremste auf Schrittgeschwindigkeit ab, stoppte nicht und bog nach links Richtung Lambach in die B1 ein.

© fotokerschi e.U.

© fotokerschi e.U.

© fotokerschi e.U.

© fotokerschi e.U.

© fotokerschi e.U.

© fotokerschi e.U.

© fotokerschi e.U.

Verstarb am Unfallort

Offenbar hat die Frau den Lkw übersehen. Dieser rammte in die Fahrerseite ein und schleuderte das Fahrzeug auf die andere Fahrbahnseite. Der geschockte Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die 63-Jährige wurde von Ersthelfern geborgen. Die Zeugen und dann später der Notarzt versuchten, die Frau zu reanimieren. Doch jeder Versuch war vergebens. Die Verletzungen der 63-Jährigen waren so schwer, dass sie am Unfallort noch verstarb.