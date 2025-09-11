Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Uhu steckte im Kamin
© FF Altmünster

1,5 Stunden-Einsatz

Uhu musste aus Kamin gerettet werden

11.09.25, 09:35
Teilen

Gemeinsam mit der Tierrettung konnte der Greifvogel befreit und in eine Wildtierstation gebracht werden. 

Altmünster. Kuckuck, wo bist du? Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Feuerwehr Altmünster am Dienstagabend zu bewältigen. Ein fünf bis sieben Kilogramm schwerer Uhu steckte im Kamin eines Wohnhauses fest. Er konnte lediglich durch ein kleines Wartungstürl gesichtet werden. Der Hausbesitzer schlug Alarm, weil er ein ungewöhnliches Rascheln gehört hatte. 

"Zur Unterstützung wurde die Tierrettung hinzugezogen. Gemeinsam wurde die bestmögliche Vorgehensweise zur Rettung des Tieres erarbeitet. Nach rund 1,5 Stunden intensiver Arbeit und mehreren Versuchen gelang es schließlich, der Uhu durch eine gezielte Vergrößerung der Wartungsöffnung zu befreien", heißt es seitens der Feuerwehr. " Ein besonderer Dank gilt der Tierrettung, deren Spezialausrüstung – darunter biss- und kratzfeste Handschuhe sowie ein geeigneter Transportkäfig – maßgeblich zum erfolgreichen Einsatz beigetragen hat."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden