Uhu musste aus Kamin gerettet werden

Gemeinsam mit der Tierrettung konnte der Greifvogel befreit und in eine Wildtierstation gebracht werden.

Altmünster. Kuckuck, wo bist du? Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Feuerwehr Altmünster am Dienstagabend zu bewältigen. Ein fünf bis sieben Kilogramm schwerer Uhu steckte im Kamin eines Wohnhauses fest. Er konnte lediglich durch ein kleines Wartungstürl gesichtet werden. Der Hausbesitzer schlug Alarm, weil er ein ungewöhnliches Rascheln gehört hatte.

"Zur Unterstützung wurde die Tierrettung hinzugezogen. Gemeinsam wurde die bestmögliche Vorgehensweise zur Rettung des Tieres erarbeitet. Nach rund 1,5 Stunden intensiver Arbeit und mehreren Versuchen gelang es schließlich, der Uhu durch eine gezielte Vergrößerung der Wartungsöffnung zu befreien", heißt es seitens der Feuerwehr. " Ein besonderer Dank gilt der Tierrettung, deren Spezialausrüstung – darunter biss- und kratzfeste Handschuhe sowie ein geeigneter Transportkäfig – maßgeblich zum erfolgreichen Einsatz beigetragen hat."