Unternehmer wollte Gasleitung reparieren und kam dabei ums Leben

Ein tragischer Unfall ereignete sich am späten Mittwochvormittag in Vöcklabruck in Oberösterreich.

Dabei kam ein bekannter Unternehmer aus der Region ums Leben. Der 67-jährige Mann soll versucht haben, eine Gasleitung zu reparieren, wobei er von den Flammen erfasst wurde.

Flammen traten aus Der Mann soll auf einer Leitung gestanden haben, als plötzlich die Flammen austraten. Es handelt sich um den Seniorchef der Vöcklabrucker Eisen-Firma, die bereits in der 3. Generation geführt wird. Die alarmierten Rettungskräfte sowie der Notarzt konnten dem Mann nicht mehr helfen.