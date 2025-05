Upper Food 2025 bringt Branche an einen Tisch

Wie sichern wir die Ernährung der Zukunft? Dieser Frage widmete sich die Veranstaltung Upper Food 2025 in Oberösterreich.

Bei Upper Food 2025 in Linz wurden Lösungen für eine nachhaltige Lebensmittelzukunft präsentiert. Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner sagt, dass "der Lebensmittel-Cluster seit 25 Jahren ein wichtiger Nährboden für Zusammenarbeit und Innovation in Oberösterreich" ist. Mit 90.000 Beschäftigten und fünf Milliarden Euro Umsatz sei die Branche eine tragende Säule des Landes. Bei der Veranstaltung wurden neue Technologien, Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Konzepte von Unternehmen und Start-ups vorgestellt. Ziel ist es, leistbare, sichere und umweltfreundliche Lebensmittel für alle zu sichern – heute und in Zukunft.

