Urfahranermarkt-Bilanz 95.000 Halbe Bier und 3.400 Grillhenderl

Beim Herbstmarkt treffen sich die Linzer gerne zum Sturmtrinken.

Linz. Der Urfahraner Herbstmarkt geht heute Abend in die Zielgerade. Auf Grund des guten Wetters am Eröffnungswochenende strömten bereits in den ersten Tagen Massen von Besuchern auf das Urfahrmarktareal. Ein Trend, der sich auch in den darauffolgenden Tagen fortsetzte.

„Mit der eindrucksvollen Bilanz von rund 440.000 Besucherinnen und Besuchern war auch die Herbstausgabe des traditionellen Urfahranermarkts ein voller Erfolg – und das trotz der erfahrungsgemäß etwas kühleren Herbsttemperaturen. Nachdem der Herbstmarkt 2024 wetterbedingt unter schwierigeren Bedingungen stand, zeigte sich das Wetter heuer von seiner freundlichen Seite, was sich deutlich in der Besucherfrequenz widerspiegelte. Am Eröffnungswochenende konnten knapp 150.000 Gäste gezählt werden, bis zum Sonntag, 5. Oktober, bilanzierte das traditionsreiche Volksfest mit insgesamt 440.000 Besucherinnen und Besuchern“, freut sich Marktreferent Martin Hajart (ÖVP). Im Vorjahr konnten aufgrund des kühlen Wetters nur 380.000 Besucher begrüßt werden.

Bedingt durch das Wetter im „goldenen Herbst“, das sich auf den Besuch der zahlreichen Freiluft-Geschäfte belebend auswirkte, war auch der Hunger und Durst bei den Gästen entsprechend groß. Mehr als 95.000 Halbe Bier und 35.000 Limonaden wurden konsumiert. Dazu kamen 3.400 Portionen Grillhendl und 58.000 Portionen Bratwürste im Festzelt.