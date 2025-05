Viele ignorieren autofreien Hauptplatz in Linz: Fast 300 Strafen

Der Südteil des Linzer Hauptplatzes wurde im Vojahr durchgängig zur Fußgängerzone erklärt.

Linz. Der Hauptplatz ist seit dem 28. Oktober autofrei. Der Individualverkehr hat seitdem keinen Platz mehr. Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und dem Rettungsdienst sowie Lieferanten (18.30 bis 11 Uhr) dürfen aber weiterhin ungehindert einfahren. Und auch Private machen es häufig weiterhin: Seit der Linzer Hauptplatz autofrei ist, hat die Polizei in diesem Bereich 280 Übertretungen gezählt. Wer die Durchfahrtssperre ignoriert, muss 30 Euro Strafe bezahlen.

Trotz klarer Beschilderung wollen viele Autofahrer von der Regelung nichts gewusst haben. Am Samstagabend gab es vor dem Uhrengeschäft sogar eine Art "Autoparty": In einem Eck wurden zwei Autos, eine Hausmauer und eine Geschäftsfront zur Abgrenzung - und in der Mitte machte man es sich auf einem Tisch gemütlich.

© Stadt Linz

In rund 1,5 Jahren soll die Neugestaltung des Hauptplatzes abgeschlossen sein. "Besonders die geplanten grünen Oasen, wie rund um den Neptunbrunnen sowie im Bereich vor den Brückenkopfgebäuden, werden nicht nur das Erscheinungsbild des Platzes bereichern, sondern vor allem spürbare Kühlungseffekte für heiße Tage schaffen und das Mikroklima verbessern. Es ist ein Projekt für die Menschen in unserer Stadt, das zeigt, wie Klimaanpassung und Stadtentwicklung Hand in Hand gehen können“, sagt Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne).