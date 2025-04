Vier Kilometer lange Ölspur legt ganze Stadt lahm

Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz.

Oberösterreich. Am Freitagabend waren Feuerwehr und Polizei in Wels über längere Zeit mit der Beseitigung einer großflächigen Ölspur beschäftigt. Zunächst wurden die Einsatzkräfte in den Stadtteil Vogelweide gerufen, nachdem der Lenker eines Motorrollers im Kreisverkehr an der Kreuzung Albrechtstraße/Römerstraße aufgrund einer Ölspur gestürzt war. Anfangs wurde von einer etwa 100 Meter langen Spur ausgegangen.

Im Verlauf des Einsatzes stellte sich jedoch heraus, dass die Verunreinigung weitaus größer war als zunächst angenommen. Durch eine gemeinsame Erkundungsfahrt von Polizei und Feuerwehr konnte die Spur bis in den Stadtteil Neustadt verfolgt werden. Dort wurde schließlich auch das Fahrzeug identifiziert, das die Ölspur verursacht hatte.

Ölspur zog sich durch das Welser Stadtgebiet

Die Ölspur zog sich letztlich über eine Strecke von rund vier Kilometern durch das Welser Stadtgebiet.

Während der Reinigungsarbeiten, bei denen Bindemittel eingesetzt wurden, kam es auf den betroffenen Straßenabschnitten zu temporären Verkehrsbehinderungen. Personen kamen nach aktuellem Stand nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war über längere Zeit im Einsatz, um eine Gefährdung für weitere Verkehrsteilnehmer zu vermeiden.